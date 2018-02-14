Фанаты Динамо получили угрозы от греческих анархистов

Греческая полиция и посольство Украины в Греции уже оповещены об опасности столкновений

Анархистская группа Греции опубликовала угрозы в адрес болельщиков Динамо, которые приехали в Афины на матч Лиги Европы с АЕК, сообщает Футбол 24.

Греческая организация заявила, что фанаты Динамо являются фашистами, и их присутствие на матче с АЕК станет вызовом для всего антифашистского мира.

Об этом киевскую делегацию через пресс-атташе Динамо Алексея Семененко предупредил пресс-секретарь Ассоциации Греческих Предпринимателей в Украине – Костас Онисенко. По его словам, основная опасность от анархистов будет исходить в центре Афин.

Греческая полиция и посольство Украины в Греции уже оповещены об опасности столкновений.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы АЕК – Динамо состоится в Афинах 15-го февраля. Время начала игры – 22:05.

Ранее болельщиков Динамо уже обвиняли в расизме, а прошлой весной им даже пришлось объяснять, что одна из их акций, "Біла шиза" во время матча против Шахтера, была посвящена исключительно поддержке команды, и не имела расистского подтекста.

