05 октября 2018, пятница

Фанаты Динамо подрались с болельщиками чешского и польского клубов - видео

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В драке фанатов Динамо с чешскими болельщиками участвовали фаны польского клуба
Фото: Troublemakers & Ultras Action via Facebook

В драке фанатов Динамо с чешскими болельщиками участвовали фаны польского клуба

Фанаты Динамо участвовали в драке с участием болельщиков чешского Яблонца и польского клуба Еленя-Гура в Чехии, сообщает сообщество ультрас Troublemakers & Ultras Action.

На своей странице в Facebook сообщество опубликовало видео, на котором видно драку с участием фанов киевского клуба. Потасовку пыталась прекратить местная полиция.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы киевское Динамо сыграло вничью на выезде с чешским клубом Яблонец со счетом 2:2, после чего занимает третье место в группе K.

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После матча группового этапа Лиги наций Чехия - Украина УЕФА открыл дисциплинарное дело, обвинив украинскую сторону за поведение болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы и выбегали на поле.

Позже дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины на 35 тысяч евро за поведение украинских болельщиков во время матча Лиги наций Чехия - Украина.

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