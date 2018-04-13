Фальсификация? Рома начала продавать билеты на матч с Ливерпулем до жеребьевки Лиги чемпионов

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Это уже не первое обвинение УЕФА в подтасовке результатов жребия

Это уже не первое обвинение УЕФА в подтасовке результатов жребия

Рома еще до старта жеребьевки начала продажу билетов на полуфинал Лиги чемпионов против Ливерпуля.

Об этом информирует Daily Mail

Итальянцы со вчерашнего дня на официальном сайте начали продажу билетов на матч с английской командой. Хотя ошибка была быстро исправлена, пользователи сохранили скриншот с приглашением Ромы приобрести билеты.

Это уже не первый раз, когда УЕФА подозревают в подтасовке жеребьевок еврокубков. Например, в прошлом году испанское издание AS предположило, что УЕФА использовало "нагретые" мячи, чтобы намеренно свести между собой Реал и Атлетико.

Странный случай был и в 2016 году, когда легендарный защитник Реала Роберто Карлос взял мяч из корзины, подержал его в руках несколько секунд, а потом положил обратно. 

В 2012 году произошел еще более удивительный случай – результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов полностью совпали с репетиционным вариантом, который случайно стал достоянием общественности перед жеребьевкой. 

Согласно жеребьевке, соперником Ромы выпал именно Ливерпуль, а Реал встретится с Баварией. 

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