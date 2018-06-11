Европарламент запланировал бойкотировать чемпионат мира-2018 в России - журналист

Европарламент будет бойкотировать чемпионат мира в России

Европарламент близок к тому, чтобы принять резолюцию о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018, который состоится в России, сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

По его данным, соответствующее решение будет принято 14 июня на очередном заседании Европарламента.

"Европейский парламент, скорее всего, выступит с призывом дипломатического бойкота чемпионата мира-2018 в резолюции по состоянию прав человека в России, которую должны принять 14 июня", - написал журналист.

The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 11 июня 2018 г.

Ранее стало известно, что немецкие политики отказываются от визита в Россию на мундиаль. А вот президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своих планах посетить чемпионат мира.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у нее нет причин отказаться от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию.

До этого правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.