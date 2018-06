Европарламент запланировал бойкотировать чемпионат мира-2018 в России - журналист

Европарламент близок к тому, чтобы принять резолюцию о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018, который состоится в России, сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

По его данным, соответствующее решение будет принято 14 июня на очередном заседании Европарламента.

"Европейский парламент, скорее всего, выступит с призывом дипломатического бойкота чемпионата мира-2018 в резолюции по состоянию прав человека в России, которую должны принять 14 июня", - написал журналист.

The European Parliament is likely to call for a diplomatic boycott of the #2018WorldCup in a resolution on human rights in #Russia that is set to pass on 14 June. #Ukraine #Crimea