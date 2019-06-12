Андрей Бережанский
Три слона, которые держат успешное государство
Владимир Фесенко
О чем говорят партийные списки
Богдан Яременко
Кризис в Молдове. Почему Украина должна помочь
Иван Компан
Рождение блестящей жизни
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Германия разгромила Эстонию, Бельгия — Шотландию, Исландия одолела Турцию. Результаты матчей отбора на Евро-2020

Сегодня, 02:25
Цей матеріал також доступний українською
Германия разгромила Эстонию, Бельгия — Шотландию, Исландия одолела Турцию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 - фото

REUTERS/Ralph Orlowski

Германия со счетом 8:0 разгромила команду Эстонии

В группах C, E, H, I и J состоялись матчи четвертого тура квалификации на Евро-2020 по футболу.

В квинтете C сборная Германии закрепилась на втором месте, разгромив на своем поле Эстонию со счетом 8:0. Лидером со стопроцентным результатом остается Северная Ирландия после гостевой победы над Беларусью 1:0.

Группа C

Германия — Эстония 8:0

Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горетцка, 20, Гюндоган, 26, Вернер, 79, Сане, 88

Беларусь — Северная Ирландия 0:1

Гол: Макнэйр, 86

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

В группе E команда Венгрии удержалась на первом месте, что удалось благодаря минимальному выигрышу против Уэльса. Потенциальным лидером остается Словакия, которая с результатом 5:1 разгромила Азербайджан.

Группа E

Венгрия — Уэльс 1:0

Гол: Патки, 80

Азербайджан — Словакия 1:5

Голы: Сейдаев, 28 — Лоботка, 8, Куцка, 27, Гамшик, 30, 57, Ганцко, 85

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Лидер секстета H, сборная Турции, уступила на выезде Исландии, благодаря чему Франция вернулась на первое место. У всех трех команд по девять очков, но лучшая разница — у действующих чемпионов мира.

Группа H

Андорра — Франция 0:4

Голы: Мбаппе, 11, Бен Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60

Исландия — Турция 2:1

Голы: Сигурдссон, 21, 31 — Токез, 40

Албания — Молдова 1:0

Гол: Чикаллеши, 66

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Сборная Бельгии сохраняет стопроцентный результат в группе I после разгрома Шотландии со счетом 3:0. На три балла от нее отстает команда России, с минимальным результатом одолевшая дома Кипр.

Группа I

Бельгия — Шотландия 3:0

Голы: Р. Лукаку, 45+1, 57, де Брейне, 90+2

Россия — Кипр 1:0

Гол: Ионов, 38

Казахстан — Сан-Марино 4:0

Голы: Куат, 45+1, Федин, 61, Суюмбаев, 65, Исламхан, 79

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Столь же уверенно лидирует в секстете J сборная Италии, добывшая волевую победу в концовке матча против Боснии и Герцеговины. На три очка от нее отстает вторая в турнирной таблице Финляндия.

Группа J

Италия — Босния и Герцеговина 2:1

Голы: Инсинье, 49, Верратти, 86 — Джеко, 32

Лихтенштейн — Финляндия 0:2

Голы: Пукки, 37, Челльман, 57

Греция — Армения 2:3

Голы: Зека, 54, Фортунис, 87 — Карапетян, 8, Казарян, 32, Барсегян, 74

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Накануне в группах A, B, D, F и G также состоялись матчи четвертого тура квалификации на Евро-2020. В одном из них сборная Украины со счетом 1:0 переиграла команду Люксембурга и закрепила лидерство в группе B отбора на Евро-2020.

НВ

Теги:   Сборная Финляндии Сборная Исландии Сборная Албании Сборная Турции Сборная Франции Сборная Словакии Сборная Венгрии Сборная Беларуси Сборная Уэльса Сборная Бельгии Сборная России Сборная Северной Ирландии Сборная Германии Сборная Италии Евро-2020 Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 01:45

img
Сербия разгромила Литву, Польша — Израиль, Испания — Швецию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео
6144
Футбол

Вчера, 20:28

img
Украина впервые в истории драматично вышла в финал молодежного чемпионата мира — видео
5986
Футбол

Вчера, 04:10

img
Получили жесткое напоминание. Реакция соцсетей на победу Украины над Люксембургом
5740

Главное

Политика

Вчера, 22:35

img
Старые правила. Вакарчук поддержал скорейшее проведение выборов в Раду
Геополитика

Вчера, 16:36

img
Румыния признала новое правительство Молдовы
Экономика

Вчера, 09:55

img
Трамп готов ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, если не сможет договориться с Си Цзиньпином