Германия разгромила Эстонию, Бельгия — Шотландию, Исландия одолела Турцию. Результаты матчей отбора на Евро-2020 Сегодня, 02:25 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Ralph Orlowski Германия со счетом 8:0 разгромила команду Эстонии REUTERS/Ralph Orlowski

В группах C, E, H, I и J состоялись матчи четвертого тура квалификации на Евро-2020 по футболу.



В квинтете C сборная Германии закрепилась на втором месте, разгромив на своем поле Эстонию со счетом 8:0. Лидером со стопроцентным результатом остается Северная Ирландия после гостевой победы над Беларусью 1:0.

Группа C

Германия — Эстония 8:0

Голы: Ройс, 10, 37, Гнабри, 17, 62, Горетцка, 20, Гюндоган, 26, Вернер, 79, Сане, 88

Беларусь — Северная Ирландия 0:1

Гол: Макнэйр, 86

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

В группе E команда Венгрии удержалась на первом месте, что удалось благодаря минимальному выигрышу против Уэльса. Потенциальным лидером остается Словакия, которая с результатом 5:1 разгромила Азербайджан.

Группа E

Венгрия — Уэльс 1:0

Гол: Патки, 80

Азербайджан — Словакия 1:5

Голы: Сейдаев, 28 — Лоботка, 8, Куцка, 27, Гамшик, 30, 57, Ганцко, 85

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Лидер секстета H, сборная Турции, уступила на выезде Исландии, благодаря чему Франция вернулась на первое место. У всех трех команд по девять очков, но лучшая разница — у действующих чемпионов мира.

Группа H

Андорра — Франция 0:4

Голы: Мбаппе, 11, Бен Йеддер, 30, Товен, 45+1, Зума, 60

Исландия — Турция 2:1

Голы: Сигурдссон, 21, 31 — Токез, 40

Албания — Молдова 1:0

Гол: Чикаллеши, 66

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Сборная Бельгии сохраняет стопроцентный результат в группе I после разгрома Шотландии со счетом 3:0. На три балла от нее отстает команда России, с минимальным результатом одолевшая дома Кипр.

Группа I

Бельгия — Шотландия 3:0

Голы: Р. Лукаку, 45+1, 57, де Брейне, 90+2

Россия — Кипр 1:0

Гол: Ионов, 38

Казахстан — Сан-Марино 4:0

Голы: Куат, 45+1, Федин, 61, Суюмбаев, 65, Исламхан, 79

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Столь же уверенно лидирует в секстете J сборная Италии, добывшая волевую победу в концовке матча против Боснии и Герцеговины. На три очка от нее отстает вторая в турнирной таблице Финляндия.

Группа J

Италия — Босния и Герцеговина 2:1

Голы: Инсинье, 49, Верратти, 86 — Джеко, 32

Лихтенштейн — Финляндия 0:2

Голы: Пукки, 37, Челльман, 57

Греция — Армения 2:3

Голы: Зека, 54, Фортунис, 87 — Карапетян, 8, Казарян, 32, Барсегян, 74

Турнирная таблица

Фото: УЕФА

Накануне в группах A, B, D, F и G также состоялись матчи четвертого тура квалификации на Евро-2020. В одном из них сборная Украины со счетом 1:0 переиграла команду Люксембурга и закрепила лидерство в группе B отбора на Евро-2020.

НВ