Определился победитель молодежного чемпионата Европы по футболу
Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21-го года.
В финале пиренейская команда встречалась с Германией и вышла вперед на 7-й минуте, когда Фабиан Руис отличился дальним ударом.
Немецкая сборная не смогла отыграться, а уже на 69-й минуте Испания удвоила свой перевес после гола Дани Ольмо, который воспользовался ошибкой вратаря соперника Александера Нюбеля.
На 88-й минуте Германии удалось возродить интригу благодаря голу Надими Амири после рикошета. И все же, оппоненты мастерски удержали преимущество в счете — 2:1.
Испания в пятый раз в истории стала чемпионом Европы в этом возрасте.
Испания — Германия 2:1
Голы: Фабиан Руис, 7 Ольмо, 69 — Амири, 88
Испания: Сивера — Агиррегабирия, Нуньес, Х. Вальехо, Фирпо — Рока, Фабиан Руис (Мерино, 78) — Ольмо, Себальос, Форнальс (Майораль, 72) — Ойарсабаль (Солер, 55)
Германия: Нюбель — Клостерманн, Та, Баумгартль, Хенрикс — Сердар (Нойхаус, 61), М. Эггештайн (Нмеча, 78), Дауд — Езтунали (Рихтер, 73), Вальдшмидт, Амири
Предупреждены: Х. Вальехо, Нуньес, Сивера
15 июня молодежная сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира по футболу, выиграв в финале у Южной Кореи 3:1.
НВ