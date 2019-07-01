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Определился победитель молодежного чемпионата Европы по футболу

Сегодня, 00:25
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REUTERS/Alberto Lingria

Испания в пятый раз стала чемпионом Европы в возрасте до 21-го года

Сборная Испании стала чемпионом Европы по футболу среди игроков в возрасте до 21-го года.

В финале пиренейская команда встречалась с Германией и вышла вперед на 7-й минуте, когда Фабиан Руис отличился дальним ударом.

Немецкая сборная не смогла отыграться, а уже на 69-й минуте Испания удвоила свой перевес после гола Дани Ольмо, который воспользовался ошибкой вратаря соперника Александера Нюбеля.

На 88-й минуте Германии удалось возродить интригу благодаря голу Надими Амири после рикошета. И все же, оппоненты мастерски удержали преимущество в счете — 2:1.

Испания в пятый раз в истории стала чемпионом Европы в этом возрасте.

Испания — Германия 2:1
Голы: Фабиан Руис, 7 Ольмо, 69 — Амири, 88

Испания: Сивера — Агиррегабирия, Нуньес, Х. Вальехо, Фирпо — Рока, Фабиан Руис (Мерино, 78) — Ольмо, Себальос, Форнальс (Майораль, 72) — Ойарсабаль (Солер, 55)

Германия: Нюбель — Клостерманн, Та, Баумгартль, Хенрикс — Сердар (Нойхаус, 61), М. Эггештайн (Нмеча, 78), Дауд — Езтунали (Рихтер, 73), Вальдшмидт, Амири

Предупреждены: Х. Вальехо, Нуньес, Сивера

15 июня молодежная сборная Украины впервые в истории стала чемпионом мира по футболу, выиграв в финале у Южной Кореи 3:1.

НВ

Теги:   Чемпионат Европы Сборная Германии Сборная Испании Футбол

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