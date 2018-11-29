29 ноября 2018, четверг

Это только прикрытие. Реакция соцсетей на матчи среды в Лиге чемпионов

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ПСЖ одержал тяжелую победу над Ливерпулем

ПСЖ одержал тяжелую победу над Ливерпулем

НВ показывает самые яркие записи футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу матчей среды, 28 ноября, в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее ПСЖ обыграл Ливерпуль, а Порту, Шальке, Атлетико и дортмундская Боруссия гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

НВ

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