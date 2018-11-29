Это только прикрытие. Реакция соцсетей на матчи среды в Лиге чемпионов

НВ показывает самые яркие записи футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу матчей среды, 28 ноября, в Лиге чемпионов.
Алиссон, конечно, невероятен.— Виталий Пасичный (@V_pas) 28 ноября 2018 г.
Лига Чемпионов была просто прикрытием. Отвлекали от главного???? https://t.co/XM79atuULA— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 28 ноября 2018 г.
Ласкаво просимо у Лігу Європи #LFC— Вадим Скічко (@VadymSkichko) 28 ноября 2018 г.
Дивна виїзна форма у Ліверпуля. Програли всі 3 матчі.— Serhiy Herts (@serhiy_herts) 28 ноября 2018 г.
Поки говорити про вихід рано. Наполі і ПСЖ більше себе проявили. Вдома достатньо виграти, але Наполі без бою не віддасть місце у ПО.
Как-то слишком бесхитростно и бестолково действует в атаке Ливерпуль... #ЛигаЧемпионов #ПСЖЛиверпуль— A. Mubarakshin (26+) (@art_mubarakshin) 28 ноября 2018 г.
ПСЖ красавицы ничего не дали создать Ливерпулю сегодня. С победой #ЛигаЧемпионов #ПСЖЛиверпуль— Макс (@MasLarin) 28 ноября 2018 г.
Напомним, ранее ПСЖ обыграл Ливерпуль, а Порту, Шальке, Атлетико и дортмундская Боруссия гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
НВ
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