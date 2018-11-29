Это только прикрытие. Реакция соцсетей на матчи среды в Лиге чемпионов

НВ показывает самые яркие записи футбольных болельщиков и экспертов в соцсетях по поводу матчей среды, 28 ноября, в Лиге чемпионов.

Алиссон, конечно, невероятен. — Виталий Пасичный (@V_pas) 28 ноября 2018 г.

Лига Чемпионов была просто прикрытием. Отвлекали от главного???? https://t.co/XM79atuULA — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 28 ноября 2018 г.

Ласкаво просимо у Лігу Європи #LFC — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 28 ноября 2018 г.

Дивна виїзна форма у Ліверпуля. Програли всі 3 матчі.



Поки говорити про вихід рано. Наполі і ПСЖ більше себе проявили. Вдома достатньо виграти, але Наполі без бою не віддасть місце у ПО. — Serhiy Herts (@serhiy_herts) 28 ноября 2018 г.

ПСЖ красавицы ничего не дали создать Ливерпулю сегодня. С победой #ЛигаЧемпионов #ПСЖЛиверпуль — Макс (@MasLarin) 28 ноября 2018 г.

Напомним, ранее ПСЖ обыграл Ливерпуль, а Порту, Шальке, Атлетико и дортмундская Боруссия гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

НВ