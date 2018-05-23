Это только начало. Глава Федерации футбола Украины прокомментировал спецоперацию с договорными матчами

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Павелко (слева) пообещал улучшить закон о договорных матчах для усиления ответственности
Фото: ФФУ

Павелко (слева) пообещал улучшить закон о договорных матчах для усиления ответственности

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко высказался по поводу спецоперации против преступных групп, которые организовывали договорные футбольные матчи.

Во время брифинга, посвященному облаве на организаторов поединков с фиксированным результатом, функционер пообещал, что соответствующий закон будут улучшать, чтобы инкриминировать эти преступления как более тяжелые, сообщает FootballHub.

"Это только начало. Надеюсь, что это будет не только административный штраф", - заявил Павелко.

Сообщалось, что украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.

Позже глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о завершении спецоперации против преступных групп, которые организовывали договорные футбольные матчи.

По его словам, задокументирована деятельность пяти преступных групп, 320 человек, 35 клубов из 10 областей. Впервые обоснованные подозрения выдвигают не только игрокам, но и организаторам.

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