Это спорт - так бывает. Усик прокомментировал свою травму перед боем с Гассиевым - видео

Александр Усик обратился к болельщикам в связи со своей травмой

Чемпион мира по версиям WBC, WBO в первом тяжелом весе Александр Усик обратился к болельщикам после получения травмы локтя.

Видео появилось на странице K2 Promotions в Facebook. Усик подтвердил, что он действительно повредил локоть, поэтому бой против обладателя титулов WBA Super, IBF Мурата Гассиева не состоится 11 мая.

"Хочу сказать, что в своем тренировочном лагере я получил травму руки, и бой 11 мая не состоится. Организаторам сообщим, как только будем готовы. Они скажут новую дату.

Команду Гассиева прошу прощения за неудобства. Это спорт – так бывает. Фанатам спасибо за поддержку, чуть подождите. Мир любит сильных", - сказал Усик.

Ранее стало известно, что финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым отложен из-за травмы украинца.

В конце прошлой недели появилась информация, что бой Усик - Гассиев состоится летом. Точная дата пока неизвестна. Право на проведения боя, в случае неготовности Саудовской Аравии, могут передать России.