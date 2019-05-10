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Это преувеличено. Зинченко прокомментировал слухи о согласовании нового контракта с Манчестер Сити

Сегодня, 16:19
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Это преувеличено. Зинченко прокомментировал слухи о согласовании нового контракта с Манчестер Сити - фото

REUTERS/Andrew Yates

Переговоры с Манчестер Сити о новом контракте находятся на стадии переговоров - Зинченко (слева)

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко опроверг информацию, что уже договорился о новом соглашении с Манчестер Сити.

В интервью Manchester City Ukraine 22-летний футболист заявил, что переговоры о продлении договора находятся на стадии переговоров, и не более того.

"Это преувеличено, что я согласовал все условия контракта", - добавил Зинченко.

Полузащитник отметил, что счастлив выступать за Манчестер Сити, и у него еще есть несколько лет соглашения с клубом, за который он, по его словам, готов каждый день выходить и сражаться.

"Просто это моя обязанность быть здесь. А по поводу продления контракта, это все пока на уровне разговоров, не более того", - резюмировал Зинченко.

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины согласовал новый контракт с Манчестер Сити. Ранее появилась информация, что английский клуб начал переговоры с игроком о подписании нового соглашения.

Теги:   Сборная Украины Трансферы Манчестер Сити Александр Зинченко Футбол

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