17 октября 2018, среда

Это элита, господа. Реакция соцсетей на победу сборной Украины над Чехией в Лиге наций

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Руслан Малиновский забил победный мяч в ворота сборной Чехии
Фото: ФФУ

Руслан Малиновский забил победный мяч в ворота сборной Чехии

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы сборной Украины над Чехией в матче Лиги наций.

Напомним, сборная Украины по футболу переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в полуфинал Лиги B Лиги наций, а также право играть в элитной группе турнира следующего розыгрыша.

НВ

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