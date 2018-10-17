Это элита, господа. Реакция соцсетей на победу сборной Украины над Чехией в Лиге наций

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу победы сборной Украины над Чехией в матче Лиги наций.

Вітаю національну збірну з футболу з історичним досягненням - достроковим першим місцем в груповому турнірі Ліги націй та виходом до еліти європейського футболу!



Доводимо, що українці здатні перемагати і на футбольних фронтах! pic.twitter.com/6eNiZMVwwu — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2018 г.

Третя перемога поспіль! Є перше місце в групі у Лізі Націй! Малиновський! Шевченко! Молодці всі хлопці! І справжній український Харків! Слава Україні!!! pic.twitter.com/nueP9vuTjk — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 16 октября 2018 г.

Не пригадую щоб у гімні України було слово "куме" https://t.co/HyV2ZKvv8c — Вадим Скічко (@VadymSkichko) 16 октября 2018 г.

Думаю з часів Калітвінцева у нас не було такого футболіста, який би так лупив лівою!!! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 16 октября 2018 г.

У день, коли грали одразу чотири збірних різних вікових категорій, результати для трьох – позитивні. На такому емоційному фоні значно приємніше розбирати й аналізувати, що було не так і що слід покращити. Важливо також, що усіма було достатньо зроблено, аби здобути ці перемоги. — Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 16 октября 2018 г.

Когда он играет плохо - его критикую. Сегодня сыграл хорошо, поэтому, на правах болельщика, хвалю. Молодец, Пятов, как в лучшие годы. — Oleksandr Panchuk (@panchuk1) 16 октября 2018 г.

Лига наций - очень удобный турнир. Проиграли - та особо и не нужно было, так товарнячки. Выиграли - это же успех в официальных матчах под эгидой УЕФА! И только тренеры клубных команд без валидола на эту петрушку не смотрят. Получить травму в таких матчах - это очень обидно — Kirill (@Kirill79) 16 октября 2018 г.

Шевченко тепер претендує на тренер року! Браво! Дивимось далі — Роман Бебех (@roman_bebekh) 16 октября 2018 г.

Напомним, сборная Украины по футболу переиграла со счетом 1:0 команду Чехии и завоевала путевку в полуфинал Лиги B Лиги наций, а также право играть в элитной группе турнира следующего розыгрыша.

НВ