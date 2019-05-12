Есть второй трофей в сезоне. Клуб украинского полузащитника выиграл Кубок Греции
ПАОК, за который выступает украинский полузащитник Евгений Шахов, выиграл Кубок Греции после завоевания чемпионского титула.
В финальном матче команда из Салоник противостояла АЕКу, за который играет соотечественник Шахова, защитник Дмитрий Чигринский.
ПАОК добился победы с минимальным результатом - 1:0. Автором единственного в поединке гола на 45-й минуте стал нападающий Чуба Акпом.
Шахов вышел в основном составе и провел на поле всю игру. В старте сыграл и Чигринский, который не покинул матч до финального свистка.
Ранее благодаря двум голам украинского полузащитника ПАОК победил Левадиакос и впервые за 34 года стал чемпионом Греции.
Примечательно, что годом ранее Чигринский стал чемпионом Греции в составе АЕКа, тогда как в финале кубка страны он проиграл тому же ПАОКу.