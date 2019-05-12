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Есть второй трофей в сезоне. Клуб украинского полузащитника выиграл Кубок Греции

Сегодня, 01:24
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Есть второй трофей в сезоне. Клуб украинского полузащитника выиграл Кубок Греции - фото

REUTERS/Alkis Konstantinidis

Шахов (в центре) помог ПАОКу выиграть национальный дубль

ПАОК, за который выступает украинский полузащитник Евгений Шахов, выиграл Кубок Греции после завоевания чемпионского титула.

В финальном матче команда из Салоник противостояла АЕКу, за который играет соотечественник Шахова, защитник Дмитрий Чигринский.

ПАОК добился победы с минимальным результатом - 1:0. Автором единственного в поединке гола на 45-й минуте стал нападающий Чуба Акпом.

Шахов вышел в основном составе и провел на поле всю игру. В старте сыграл и Чигринский, который не покинул матч до финального свистка.

Ранее благодаря двум голам украинского полузащитника ПАОК победил Левадиакос и впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

Примечательно, что годом ранее Чигринский стал чемпионом Греции в составе АЕКа, тогда как в финале кубка страны он проиграл тому же ПАОКу.

Теги:   Греция Дмитрий Чигринский Футбол

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