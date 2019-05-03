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Есть повод волноваться. УЕФА провел заседание по делу Мораеса - СМИ

Сегодня, 01:10
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Есть повод волноваться. УЕФА провел заседание по делу Мораеса - СМИ - фото

ФФУ

УЕФА объявит вердикт по делу Мораеса 3 мая - медиа

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УЕФА 2 мая провел заседание по делу о предоставлении гражданства бразильскому нападающему Шахтера Жуниору Мораесу, сообщает FootBoom.

По информации портала, представители комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заслушали аргументы федераций футбола Украины, Португалии и Люксембурга.

Как отмечает медиа, у болельщиков желто-синих есть повод волноваться, поскольку национальной команде угрожают технические поражения от Португалии и Люксембурга.

По данным ресурса, представители португальской и люксембургской ассоциаций продемонстрировали знание нюансов украинского законодательства и не скрывали, что их консультируют специалисты из Украины.

Ожидается, что 3 мая, на следующий день после заседания КДК УЕФА огласит свое решение по поводу дела натурализованного игрока.

Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего сборной Украины в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1). 

Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий заверял, что при получении Мораесом гражданства были соблюдены все нормы соответствующего закона.

Позже функционер заявил, что сборная не получит технических поражений от Португалии и Люксембурга за участие натурализованного бразильского нападающего.

Теги:   Сборная Люксембурга Сборная Португалии Евро-2020 Сборная Украины Жуниор Мораес Футбол

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