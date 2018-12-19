Есть будущее и без МЮ. Моуриньо прокомментировал отставку в Манчестер Юнайтед Сегодня, 20:05 280 Цей матеріал також доступний українською Моуриньо заявил, что был горд носить на груди герб МЮ

Жозе Моуриньо высказался по поводу отставки с поста менеджера Манчестер Юнайтед.

В комментарии Sky Sports португальский специалист признался, что мог бы поговорить о многом хорошем или "не очень", но это не в его характере. По словам тренера, он не изменился с тех пор, как был уволен из Челси в декабре 2015 года, и не будет ничего рассказывать о том, что случилось в МЮ.

"Все кончено. У Манчестер Юнайтед есть будущее без меня, а у меня есть будущее без него. Зачем мне делиться своими чувствами сейчас, даже с болельщиками? Юнайтед остался в прошлом", - резюмировал Моуриньо.

В своем специальном заявлении специалист отметил, что был невероятно горд носить герб МЮ на груди с первого дня, как возглавил команду в мае 2016 года, и убежден, что все болельщики бывшего клуба это признают.

Накануне Жозе Моуриньо покинул пост менеджера футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который по итогам 17-ти туров английской Премьер-лиги идет на шестом месте с отставанием от лидера на 19 очков.

Позже английскую команду в качестве менеджера возглавил бывший нападающий клуба и наставник его резервной команды Оле-Гуннар Солскьяер.