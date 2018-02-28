Эспаньол обыграл Реал впервые за 11 лет. Результаты матчей чемпионата Испании

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Реал не смог справиться с Эспаньолом полуторным составом

Реал не смог справиться с Эспаньолом полуторным составом

27 февраля состоялись первые поединки 26-го тура испанской Примеры. 

Реал без Криштиану Роналду не смог справиться с Эспаньолом. 

Главный тренер Реала Зинедин Зидан решил дать возможность проявить себя игрокам ближайшего резерва. Из-за этого мадридцы имели лишь один явный момент у ворот соперника - Гарет Бэйл пробивал головой с нескольких метров после навеса с фланга, но вратарь смог справиться с ударом. Также судья не решился назначать пенальти в ворота Эспаньола после игры рукой одного из защитников.

В свою очередь, команда из Барселоны тоже имела свои моменты, и даже забила чистый гол, который отменил лайнцмен из-за ошибочного офсайда. 

Во втором тайме намного активнее играл Эспаньол - и это принесло свои плоды аж на 93-й минуте, когда Жерар Морено в касание метров с 11 пробил Наваса после прострела с фланга. 

Эспаньол — Реал 1:0
Гол: Морено, 90+3

Эспаньол: Диего Лопес – Наварро, Дуарте, Давид Лопес, Карикол – Дардер, Карлос Санчес, В. Санчес (Гранеро, 70), Пьятти (Баптистао, 79) — С. Гарсия, Морено

Реал: Навас — Хакими, Варан, Рамос, Начо — Васкес, Льоренте, Ковачич (Майораль, 89), Асенсио — Иско (Бензема, 69) — Бэйл (Себальос, 81)

Во втором поединке дня Жирона на своем поле обыграла Сельту - еще в начале поединка Порту вывел свою команду вперед. 

Жирона - Сельта 1:0
Гол: Порту, 14

Турнирная таблица: 

Ранее Реал обыграл Леганес в отложенном поединке 16-го тура испанской Примеры.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове