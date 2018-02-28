Эспаньол обыграл Реал впервые за 11 лет. Результаты матчей чемпионата Испании

27 февраля состоялись первые поединки 26-го тура испанской Примеры.

Реал без Криштиану Роналду не смог справиться с Эспаньолом.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан решил дать возможность проявить себя игрокам ближайшего резерва. Из-за этого мадридцы имели лишь один явный момент у ворот соперника - Гарет Бэйл пробивал головой с нескольких метров после навеса с фланга, но вратарь смог справиться с ударом. Также судья не решился назначать пенальти в ворота Эспаньола после игры рукой одного из защитников.

В свою очередь, команда из Барселоны тоже имела свои моменты, и даже забила чистый гол, который отменил лайнцмен из-за ошибочного офсайда.

Во втором тайме намного активнее играл Эспаньол - и это принесло свои плоды аж на 93-й минуте, когда Жерар Морено в касание метров с 11 пробил Наваса после прострела с фланга.

Эспаньол — Реал 1:0

Гол: Морено, 90+3

Эспаньол: Диего Лопес – Наварро, Дуарте, Давид Лопес, Карикол – Дардер, Карлос Санчес, В. Санчес (Гранеро, 70), Пьятти (Баптистао, 79) — С. Гарсия, Морено

Реал: Навас — Хакими, Варан, Рамос, Начо — Васкес, Льоренте, Ковачич (Майораль, 89), Асенсио — Иско (Бензема, 69) — Бэйл (Себальос, 81)

Во втором поединке дня Жирона на своем поле обыграла Сельту - еще в начале поединка Порту вывел свою команду вперед.

Жирона - Сельта 1:0

Гол: Порту, 14

Турнирная таблица:

Ранее Реал обыграл Леганес в отложенном поединке 16-го тура испанской Примеры.