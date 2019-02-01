Еще один украинский защитник Шахтера перешел в российский клуб Сегодня, 13:24 469 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Данченко проведет в Енисее остаток сезона ФК Шахтер

Украинский защитник Шахтера Олег Данченко стал игроком российского Енисея.



Как сообщает официальный сайт клуба российской Премьер-лиги (РПЛ), новичок перешел в команду на правах аренды до конца нынешнего сезона.

24-летний футболист провел в текущей кампании 12 поединков во всех турнирах. В его активе один забитый мяч и одна результативная передача.

По итогам 17-ти туров российской Премьер-лиги красноярская команда занимает последнее, 16-е место, с отставанием в шесть очков от зоны матчей плей-офф за сохранение прописки в РПЛ.

На днях появилась информация, что Шахтер решил расстаться с защитником Олегом Данченко.

Ранее защитник Ярослав Ракицкий перешел из донецкого клуба в петербургский Зенит, подписав с российской стороной контракт на 3,5 года.