Еще один ключевой легионер Шахтера задумался над уходом - СМИ

Тайсон хотел бы выступать в более сильном чемпионате - СМИ

Вслед за полузащитниками Фредом и Бернардом, а также нападающим Факундо Феррейрой, Шахтер может покинуть еще один иностраный игрок средней линии Тайсон, сообщает UOL.

По информации бразильского медиа, футболист готов к предложениям других клубов, чтобы перейти в более сильное национальное первенство, о чем знает чемпион Украины. Действующий контракт легионера заканчивается летом 2021 года.

В случае ухода 30-летнего исполнителя, заменить его может Рожер Гедеш из Атлетико Минейро, над трансфером которого работает новый глава скаутской службы "Горняков" Жозе Боту. В этом ему помогает бизнесмен Франк Энуда.

Сам игрок бразильского клуба намерен перебраться в Европу, а донецкая команда, отмечает издание, видится ему приоритетным вариантом.

Сообщалось, что Шахтер всерьез нацелен на приобретение Рожера Гедеша, ради чего готов платить 21-летнему футболисту в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем клубе.

Накануне Бернард попрощался с донецким клубом. Ранее Факундо Феррейра перешел в португальскую Бенфику, а Фред - в Манчестер Юнайтед.