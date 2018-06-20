20 июня 2018, среда

Еще один ключевой легионер Шахтера задумался над уходом - СМИ

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Тайсон хотел бы выступать в более сильном чемпионате - СМИ

Тайсон хотел бы выступать в более сильном чемпионате - СМИ

Вслед за полузащитниками Фредом и Бернардом, а также нападающим Факундо Феррейрой, Шахтер может покинуть еще один иностраный игрок средней линии Тайсон, сообщает UOL.

По информации бразильского медиа, футболист готов к предложениям других клубов, чтобы перейти в более сильное национальное первенство, о чем знает чемпион Украины. Действующий контракт легионера заканчивается летом 2021 года.

В случае ухода 30-летнего исполнителя, заменить его может Рожер Гедеш из Атлетико Минейро, над трансфером которого работает новый глава скаутской службы "Горняков" Жозе Боту. В этом ему помогает бизнесмен Франк Энуда.

Сам игрок бразильского клуба намерен перебраться в Европу, а донецкая команда, отмечает издание, видится ему приоритетным вариантом.

Сообщалось, что Шахтер всерьез нацелен на приобретение Рожера Гедеша, ради чего готов платить 21-летнему футболисту в шесть раз большую зарплату, чем он получает в своем клубе.

Накануне Бернард попрощался с донецким клубом. Ранее Факундо Феррейра перешел в португальскую Бенфикуа Фред - в Манчестер Юнайтед.

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