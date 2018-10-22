22 октября 2018, понедельник

Еще один ключевой игрок Шахтера пропустит матч против Манчестер Сити

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Марлос пропустит минимум два матча

Марлос пропустит минимум два матча

Кроме полузащитника Тайсона в матче третьего тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити не сыграет один из лидеров Шахтера Марлос.

Об этом заявил главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека, сообщает официальный сайт Шахтера. Также португальский специалист заявил, что кроме травмированных Марлоса и Тайсона под вопросом участие в игре защитника Исмаили.

"Тайсон получил травму в матче с Зарей и выбыл минимум на шесть недель. В Марлоса повреждения после встречи с Десной. Уверен, что он пропустит два ближайших поединка. Мы потеряли два, наверное, самые важные элементы команды. Также сейчас под вопросом участие Исмаили. Постараемся обойтись теми силами, что у нас есть", - сказал Фонсека.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Тайсон пропустит от четырех до шести недель из-за травмы.

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