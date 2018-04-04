Еще один экс-функционер Металлиста получил работу в Динамо - СМИ

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Комардин помог Металлисту подписать Марлоса, Клейтона Шавьера и Тайсона
Фото: Dynamo.kiev.ua

Комардин помог Металлисту подписать Марлоса, Клейтона Шавьера и Тайсона

Экс-глава селекционного отдела Металлиста Вадим Комардин вслед за бывшим спортивным директором харьковского клуба Евгением Красниковым будет работать в Динамо, сообщает FootballHub.

Ранее функционер помог харьковскому клубу найти и подписать таких футболистов, как Марлос, Клейтон Шавьер и Тайсон.

После Металлиста он вместе с экс-наставником команды Мироном Маркевичем ушел в Днепр, где работал в 2015-2016 годах. Сейчас Комардин является менеджером сборной Украины.

Накануне президент Динамо Игорь Суркис подтвердил сообщения о том, что бывший спортивный директор харьковчан Евгений Красников будет работать в киевском клубе.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший владелец Металлиста Александр Ярославский собирается финансировать Динамо. 

Сам экс-собственник харьковского клуба опроверг эти сообщения.

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