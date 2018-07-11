Еще один английский клуб вступил в борьбу за полузащитника сборной Украины - журналист

Зинченко еще не решил, где продолжит карьеру

Английский Ньюкасл стал новым претендентом на приобретение полузащитника Манчестер Сити и сборной Украины Александра Зинченко, сообщает британский журналист Тим Нэш.

В своем аккаунте в Twitter бывший многолетний корреспондент Express и Star отметил, что 21-летний футболист еще не решил, где продолжит свою карьеру.

По его информации, универсальный исполнитель намеревался обсудить с менеджером Сити Пепом Гвардиолой ситуацию прежде, чем принять решение о свом будущем.

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На прошлой неделе Нэш рассказал, что чемпион Англии договорился с Вулверхэмптоном о продаже Зинченко за 18 миллионов евро.

В мае появилась информация, что Манчестер Сити может включить Зинченко в сделку по приобретению хавбека Наполи Жоржиньо.

Ранее сообщалось, что Наполи рассчитывает заполучить украинского полузащитника.