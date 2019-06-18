Еще не решил. Один из героев молодежного чемпионата мира не исключил переход в сборную Грузии Сегодня, 21:21 Цей матеріал також доступний українською Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski via REUTERS Цитаишвили заявил, что еще не думал, в какой национальной сборной будет играть Agencja Gazeta/Grzegorz Celejewski via REUTERS

Один из героев молодежной сборной Украины на победном чемпионате мира Георгий Цитаишвили заявил о том, что еще не решил, в какой национальной сборной собирается выступать.



В интервью YouTube-каналу Трендец полузащитник Динамо отметил, что хотя он украинец, но пока не принимал решение, в какой национальной команде будет играть.

«Я еще ничего не решил. Это провокационный вопрос. Жил и живу восемь лет в Украине», — добавил Цитаишвили.

По словам футболиста, в новом сезоне он не отправится в аренду, а будет выступать в Динамо.

«Уверен, чем больше времени мне дадут, тем больше я покажу», — резюмировал полузащитник.

15 июня 2019-го года молодежная сборная Украины стала чемпионом мира, победив команду Южной Кореи со счетом 3:1. Третий мяч забил Цитаишвили.

