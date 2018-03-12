Еще двое футболистов получили вызов в сборную Украины на мартовские матчи

Вратарь Андрей Лунин и полузащитник Александр Караваев вызваны в сборную Украины на мартовские товарищеские поединки против Саудовской Аравии и Японии.

Об этом сообщает официальный сайт Зари - клуба, за которые выступают оба футболиста.

На прошлой неделе наставник сборной Украины Андрей Шевченко назвал игроков зарубежных клубов, которые вызваны на мартовские поединки национальной команды, которыми стали: защитник Эдуард Соболь (Славия, Чехия), полузащитники Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Андрей Ярмоленко (Боруссия Дортмунд, Германия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия) и нападающий Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Сообщалось, что желто-синие сыграют товарищеский матч против команды Саудовской Аравии 23 марта в испанской Марбелье. Там команда останется еще на полтора суток, после чего вылетят в Бельгию, где в местном Льеже 27 марта сыграет товарищеский матч против Японии.

На днях стало известно, что ФФУ достигла соглашения с итальянской стороной о проведении товарищеского матча Италия - Украина 10 октября 2018 года в Италии. Ранее наставник желто-синих Андрей Шевченко сообщил, что товарищеский поединок его команды против Турции может состояться осенью 2018 года.

Также тренер заявлял о том, что предложил наставнику Бразилии Тите провести спарринг между их командами в мае 2018 года в Украине.