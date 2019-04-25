Еще далеки от чемпионства. Фонсека высказался о ничьей в матче Динамо - Шахтер
Наставник Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал ничью своей команды против Динамо в 25-м туре украинской Премьер-лиги.
Рулевой "Горняков" отметил, что ожидал увидеть соперника, который более рискует из-за необходимости побеждать, но тот сыграл безопасно, как и они, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
Португальский специалист добавил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных по игре в обороне, ведь они не пропустили. По его словам, игроки очень расстроены из-за нереализованного в конце матча пенальти.
Тренер посетовал, что когда Шахтер был с мячом, Динамо опускалось всеми линиями и закрывалось в обороне, поэтому не удалось проявить себя в атаке, но признал, что в некоторых эпизодах коллектив действовал чересчур осторожно.
"Удержали разницу в семь очков, и это важное преимущество, однако мои парни знают: мы еще очень далеки от победы", - резюмировал Фонсека.
Пенальти на последней минуте не помог лидеру Шахтеру победить своего главного преследователя Динамо в матче украинской Премьер-лиги - 0:0.