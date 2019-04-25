Еще далеки от чемпионства. Фонсека высказался о ничьей в матче Динамо - Шахтер Сегодня, 00:35 49 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Игроки Шахтера расстроены нереализованным пенальти - Фонсека ФК Шахтер

Наставник Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал ничью своей команды против Динамо в 25-м туре украинской Премьер-лиги.



Рулевой "Горняков" отметил, что ожидал увидеть соперника, который более рискует из-за необходимости побеждать, но тот сыграл безопасно, как и они, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Португальский специалист добавил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных по игре в обороне, ведь они не пропустили. По его словам, игроки очень расстроены из-за нереализованного в конце матча пенальти.

Тренер посетовал, что когда Шахтер был с мячом, Динамо опускалось всеми линиями и закрывалось в обороне, поэтому не удалось проявить себя в атаке, но признал, что в некоторых эпизодах коллектив действовал чересчур осторожно.

"Удержали разницу в семь очков, и это важное преимущество, однако мои парни знают: мы еще очень далеки от победы", - резюмировал Фонсека.

Пенальти на последней минуте не помог лидеру Шахтеру победить своего главного преследователя Динамо в матче украинской Премьер-лиги - 0:0.

