#
Яна Седова
Как вы заботитесь о себе?
Владимир Фесенко
Кого Зеленский назначит на ключевые посты
Андрей Смирнов
Путин вновь переходит черту
Ирина Геращенко
Почему Россия сделала это сейчас
Спецтема: Российские паспорта для "Л/ДНР" Зеленский - новый президент

Еще далеки от чемпионства. Фонсека высказался о ничьей в матче Динамо - Шахтер

Сегодня, 00:35
49
Цей матеріал також доступний українською
Еще далеки от чемпионства. Фонсека высказался о ничьей в матче Динамо - Шахтер - фото

ФК Шахтер

Игроки Шахтера расстроены нереализованным пенальти - Фонсека

Наставник Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал ничью своей команды против Динамо в 25-м туре украинской Премьер-лиги.

Рулевой "Горняков" отметил, что ожидал увидеть соперника, который более рискует из-за необходимости побеждать, но тот сыграл безопасно, как и они, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Португальский специалист добавил, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных по игре в обороне, ведь они не пропустили. По его словам, игроки очень расстроены из-за нереализованного в конце матча пенальти.

Тренер посетовал, что когда Шахтер был с мячом, Динамо опускалось всеми линиями и закрывалось в обороне, поэтому не удалось проявить себя в атаке, но признал, что в некоторых эпизодах коллектив действовал чересчур осторожно.

"Удержали разницу в семь очков, и это важное преимущество, однако мои парни знают: мы еще очень далеки от победы", - резюмировал Фонсека.

Пенальти на последней минуте не помог лидеру Шахтеру победить своего главного преследователя Динамо в матче украинской Премьер-лиги - 0:0.

Теги:   Паулу Фонсека Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 20:32

img
Динамо - Шахтер - 0:0. События по минутам матча Премьер-лиги
3628
Футбол

Вчера, 00:35

img
Нападающий Саутгемптона забил самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги - видео
2565
Футбол

Вчера, 13:45

img
Когда и где смотреть матч Динамо - Шахтер
1800

Главное

Финансы

Вчера, 12:38

img
Кассовые аппараты в Украине теперь можно регистрировать онлайн
Геополитика

Вчера, 07:21

img
Ким Чен Ын прибыл в Россию
Футбол

Вчера, 23:04

img
Будем бороться до конца. Хацкевич прокомментировал ничью в матче Динамо - Шахтер