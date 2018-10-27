Эль Класико. Когда и где смотреть матч Барселона - Реал

Перед Эль Класико Барселона опережает Реал на четыре очка

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями Эль Класико - матча 10-го тура чемпионата Испании между Барселоной и Реалом.

Поединок 10-го тура испанской Ла Лиги Барселона - Реал начнется завтра, 28 октября, в 17.15 по киевскому времени в Барселоне на стадионе Камп Ноу.

Прямую трансляцию покажет видеосервис MEGOGO. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 16.45.

Что нужно знать о Барселоне накануне матча:

- по итогам девяти туров лидирует в испанской Ла Лиге с 18 очками в активе;

- подходит к игре с пятиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при двух ничьих;

- занимает первое место в группе B Лиги чемпионов с девятью очками после побед над ПСВ 4:0 (дома), Тоттенхэмом 4:2 (в гостях) и Интером 2:0 (на своем поле);

- не сможет рассчитывать на лидера атак Лионеля Месси, а также защитников Самуэля Умтити и Томаса Вермалена (травмы).

Что нужно знать про Реал накануне матча:

- по итогам девяти туров занимает седьмое место в испанской Ла Лиге с 14 очками в активе;

- подходит к игре с одной победой в шести предыдущих матчах во всех турнирах при четырех поражениях;

- занимает первое место в группе G Лиги чемпионов с шестью очками после побед над Ромой 3:0 (дома) и Викторией 2:1 (на своем поле), а также поражения от ЦСКА 0:1 (в гостях);

- не сможет рассчитывать на защитника Дани Карвахаля.

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Ракитич, Бускетс, Артур - Рафинья, Суарес, Коутиньо

Реал: Навас - Васкес, Начо, Рамос, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос - Бэйл, Бензема, Иско

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