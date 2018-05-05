Эль Класико. Когда и где смотреть матч Барселона - Реал

Барселона в ранге чемпиона принимает Реал на своем поле

НВ делится необходимой информацией для тех, кто собирается следить за событиями Эль Класико - матча чемпионата Испании Барселона - Реал.

Эль Класико - поединок легендарного противостояния Барселона - Реал - состоится завтра, 6 мая, в 21.45 по киевскому времени в Барселоне на стадионе Камп Ноу в рамках 36-го тура чемпионата Испании (Ла Лиги).

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать про Барселону накануне матча:

- досрочно стала чемпионом Испании в 35-м туре;

- опережает Реал на 15 очков по итогам 34-х матчей, которые сыграли команды, и не знает поражений в текущем первенстве;

- потерпела одно поражение в предыдущих 24-х поединках во всех турнирах при шести ничьих;

- сможет рассчитывать на всех основных игроков в поединке.

Что нужно знать про Реал накануне матча:

- по итогам 34-ти поединков занимает третье место в четырех очках отставания от идущего на втором месте Атлетико при одной игре в запасе;

- потерпел одно поражение в предыдущих 13-ти поединках во всех турнирах при трех ничьих;

- подходит к игре после выхода в финал Лиги чемпионов по итогам дуэли с Баварией, которая состоялась 1 мая, поэтому имел меньше времени на отдых;

- не сможет рассчитывать на основного защитника Дани Карвахаля; под вопросом участие еще одного оборонца Рафаэля Варана и футболиста средней линии Иско (травмы).

Ориентировочные составы:

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Умтити, Альба - Дембеле, Ракитич, Бускетс, Иньеста - Месси, Суарес

Реал: Навас - Начо, Варан, Рамос, Марсело - Васкес, Каземиро, Кроос, Асенсио - Бэйл, Роналду

НВ