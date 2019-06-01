Эксперты спрогнозировали финал Лиги чемпионов Сегодня, 16:21 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / JAVIER BARBANCHO Финал Лиги чемпионов состоится в Мадриде REUTERS / JAVIER BARBANCHO

Тренеры, игроки и звезды делают прогнозы на финал Лиги чемпионов.

Их предсказания собрал веб-портал UEFA.com.

Жозе Моуринью, двукратный тренер-победитель Лиги чемпионов:

Я всегда говорю, что больше шансов у команды, которая показала нечто экстраординарное на пути к финалу. Но что любопытно насчет этого финала — оба клуба пробились туда невероятным способом. Они как титаны, полностью уверенные в том, что уничтожит соперника. Это финал, в котором две команды могут быть верить, что «трофей — наш».

Группа Imagine Dragons, выступят на церемонии открытия:

2:2, и победа «шпор» по пенальти!

Стивен Джеррард, победитель ЛЧ-2002 в составе Ливерпуля:

Сложно делать прогноз на такой матч. Но если обе команды сыграют на абсолютном максимуме, то Ливерпуль окажется чуть-чуть сильнее.

Гарри Реднапп, бывший тренер Тоттенхэма:



Обе команды настолько сильны в атаке, что ничью 0:0 мы точно не увидим. Трудно выбрать победителя. Не удивлюсь, если будет дополнительное время.

Хуанфран, защитник Атлетико:

Сложно победить Ливерпуль, ведь он проиграл финал в прошлом сезоне. Уступить во втором подряд было бы очень обидно. Я знаю, что чувствуешь в такой ситуации, сам проигрывал финалы. У меня нет фаворита, но я поболею за Льоренте и Маурисио.

Давор Шукер, победитель ЛЧ-1998 в составе Реала:

Ливерпуль победит 2:1.

Бывший тренер Ливерпуля Рафаэль Бенитес, победитель ЛЧ-2005:

Все полагают, что Ливерпуль будет сильнее и победит, основываясь на чемпионате Англии. Но Тоттенхэм — хорошая команда. Сбалансированная в защите, сильная в полузащите, опасная в атаке. Почеттино наладил командную игру. Я не вижу фаворита в финале.

Алессандро Дель Пьеро, победитель ЛЧ-1996 в составе Ювентуса:

4:4, и победа Ливерпуля по пенальти!!!

Бывший полузащитник Тоттенхэма Даррен Андертон:

Думаю, победят «шпоры». Все давление сейчас на Ливерпуль, это на руку Тоттенхэму. После такой невероятной кампании в Лиге чемпионов я ставлю на него. Ливерпуль считают фаворитом по очевидным причинам, но я уже вижу на кубке слово Тоттенхэм.

Грэм Сунесс, трехкратный обладатель Кубка чемпионов в составе Ливерпуля:

У Ливерпуля шансы на победу выше. Он проиграл всего один матч в премьер-лиге и выглядел значительно лучше Тоттенхэма. У него за плечами опыт поражения в прошлогоднем финале. Но ни в чем нельзя быть уверенным. «Шпоры» творили чудеса в Лиге чемпионов. Им нечего терять, а их атака постоянно несет в себе угрозу.

Джо Харрис, игрок команды NBA Бруклин Нетс:

3:2 в пользу Ливерпуля.

Роберто Карлос и Кафу, экс-партнеры по сборной Бразилии:

3:2 в пользу Ливерпуля.

Д’Анджело Расселл, игрок команды NBA Бруклин Нетс:

3:2 в пользу Ливерпуля.

Пернилла Хардер, нападающий Вольфсбурга:

3:1 в пользу Ливерпуля.

Фернандо Морьентес, бывший нападающий Ливерпуля и Реала:

Ставлю на Ливерпуль. Он опытнее и до самого конца бился с Сити за титул в Англии. Вряд ли будет дополнительное время или пенальти. Обе команды много забивают и играют «первым номером».

Майкл Оуэн, бывший форвард Ливерпуля:

Ливерпулю, возможно, повезло с двумя победами над Тоттенхэмом в премьер-лиге, где оба матча завершились со счетом 2:1 в его пользу. Но не удивлюсь, если финал в испанской столице повторит эти результаты. Юрген Клопп проиграл два финала Лиги чемпионов. Настало время красных!

Дэнни Мерфи, бывший полузащитник Тоттенхэма и Ливерпуля:

Матч будет что надо, но в целом у Ливерпуля большое преимущество. Он в последнее время часто побеждал под сильным давлением, а это входит в привычку. Кроме того, команде хочется забыть прошлогоднее поражение от Реала.

Ежи Дудек, победитель ЛЧ-2005 в составе Ливерпуля:

3:1 в пользу Ливерпуля! Вперед, Ливерпуль, you’ll never walk alone!

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов Тоттенхэм (Англия) — Ливерпуль (Англия) начнется сегодня, 1 июня, в 22.00 по киевскому времени в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.