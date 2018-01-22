Экс-защитника сборной Украины по футболу жестоко избили на футзальном турнире – видео

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Олега Допилку (№3) атаковала разъяренная толпа фанатов
Фото: скриншот видео

Олега Допилку (№3) атаковала разъяренная толпа фанатов

Экс-защитника Динамо и сборной Украины Олега Допилку жестоко избили во время матча футзального турнира

Об этом сообщает Трибуна. Во время игры восьмого тура Ужгородской футзальной лиги Минай Допилки играл против мукачевского Алекса. В одном из эпизодов встречи произошла стычка между игроками, которая со временем переросла в массовое побоище с участием болельщиков.

Допилка (№3 в бело-синей форме) оказался в самом эпицентре бойни, ему досталось едва не больше всех от разъяренной толпы.

Организаторы турнира решили прервать встречу и увести команды в раздевалки. Минаю была присуждена победа. О санкциях в отношении Алекса, фанаты которого участвовали в драке, пока неизвестно.

Напомним, Допилка играет за Минай с прошлого лета. Последним профессиональным клубом игрока была кропивницкая Зирка. В 2008 году он провел два матча в составе национальной сборной Украины.

Ранее американский форвард канадского Торонто Жози Алтидор стал участником потасовки с болельщиками ФК Нью-Йорк.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове