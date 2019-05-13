Экс-защитник сборной Украины заявил об уходе из российского клуба Сегодня, 20:12 178 Цей матеріал також доступний українською ФК Локомотив Михалик стал игроком Локомотива в 2013 году ФК Локомотив

Украинский защитник московского Локомотива Тарас Михалик заявил, что в конце сезона покинет российскую команду.



По словам футболиста, у него заканчивается контракт и он еще зимой договорился с генеральным директором Локомотива Василием Кикнадзе, о том, что покинет клуб в конце сезона, сообщает Чемпионат.

Михалик планирует или завершить карьеру, или вернуться домой и перейти в луцкую Волынь.

"Пока конкретного разговора с кем-то из Волыни не было, приеду и поговорим. Вопрос будет стоять не о финансах, а о моем самочувствии и моей надобности им", - сказал Михалик.

По словам Михалика, он принял такое решение из-за того, что начал получать меньше игрового времени.

Михалик присоединился к Локомотиву в 2013 году.

До Локомотива Михалик играл за киевские Динамо, ЦСКА и ужгородской Говерлу. Кроме того, на его счету 32 матча за сборную Украины.

В прошлом году Михалик подписал новый контракт с российским клубом, который рассчитан до лета 2019 года.