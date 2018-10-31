Экс-защитник сборной Украины забил первый гол за турецкий клуб - видео

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер отметился дебютным голом за турецкий Кайсериспор.
В матче 1/32 финала Кубка Турции против Пазарспора 36-летний украинец играл со стартовых минут и провел на поле весь матч. На 72-й минуте игры он забил после розыгрыша углового и сделал счет 5:1.
Гол Кучера - с 4:57
В итоге, Кайсериспор выиграл этот матч со счетом 6:1 и вышел в следующий раунд Кубка Турции.
Кучер перешел в Кайсериспор в августе прошлого года. Тогда украинский футболист подписал соглашение на один год с правом его продления еще на один сезон.
В марте этого года Кучер продлил контракт с турецким Кайсериспором по схеме "1+1".
НВ
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