31 октября 2018, среда

Экс-защитник сборной Украины забил первый гол за турецкий клуб - видео

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Александр Кучер впервые забил за Кайсериспор
Фото: Кайсериспор via Facebook

Александр Кучер впервые забил за Кайсериспор

Бывший защитник сборной Украины Александр Кучер отметился дебютным голом за турецкий Кайсериспор.

В матче 1/32 финала Кубка Турции против Пазарспора 36-летний украинец играл со стартовых минут и провел на поле весь матч. На 72-й минуте игры он забил после розыгрыша углового и сделал счет 5:1.

Гол Кучера - с 4:57

В итоге, Кайсериспор выиграл этот матч со счетом 6:1 и вышел в следующий раунд Кубка Турции.

Кучер перешел в Кайсериспор в августе прошлого года. Тогда украинский футболист подписал соглашение на один год с правом его продления еще на один сезон.

В марте этого года Кучер продлил контракт с турецким Кайсериспором по схеме "1+1".

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