Экс-защитник Динамо забил дебютный гол за Бешикташ - видео

Бывший защитник Динамо Домагой Вида забил дебютный гол за стамбульский Бешикташ.

В матче против Фенербахче хорват вышел в стартовом составе, а на 49-й минуте сравнял счет, отправив мяч головой в ворота после передачи с фланга.

Кроме того, Вида заработал в этом матче желтую карточку, а на 63-й минуте был заменен.

Бешикташ выиграл этот матч со счетом 3:1, хотя уступал по ходу игры после гола Фернандао. Отметим, что "Орлы" на данный момент занимают третье место в чемпионате Турции, уступая три очка Галатасарю и два - Истанбул Башекшехиру.

Напомним, в январе Вида подписал контракт с турецким Бешикташем контракт на 4,5 года. Президент Динамо Игорь Суркис предлагал хорватскому футболисту самый дорогой контракт в истории клуба, а также любое место в его структуре после завершения карьеры, но тот отказался.

НВ