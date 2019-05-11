#
Мария Прус
Пармезан и доверие друг к другу. Чего не хватает в США
Сергей Жадан
Пять лет спустя
Наире Вудс
Почему соцсети проигрывают
Андрей Смирнов
Трамп приедет к Зеленскому. Возможно
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Экс-защитник Динамо приблизился к переходу в Шахтер - СМИ

Вчера, 21:25
966
Цей матеріал також доступний українською
Экс-защитник Динамо приблизился к переходу в Шахтер - СМИ - фото

ФК Динамо

Переговоры о трансфере Хачериди находятся на продвинутой стадии - медиа

Бывший защитник Динамо Евгений Хачериди близок к переходу в Шахтер, сообщает Tribuna.com.

По информации портала, 31-летний футболист греческого ПАОКа ведет переговоры с чемпионом Украины по поводу заключения контракта.

Как отмечает медиа, трансфером Хачериди занимается его агент Вадим Шаблий, а обсуждение перехода находится на продвинутой стадии. 

По данным ресурса, сейчас защитник перевозит свои вещи в Киев, поскольку сезон в Греции уже завершился. Согласно порталу Transfermarkt, его контракт заканчивается летом 2021-го года.

Сообщалось, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019-го года. Одной из основных причин такого решения стала малое количество игрового времени украинца в греческом клубе. 

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что ранее Шахтер хотел приобрести защитника, когда тот выступал за киевскую команду.

Теги:   Трансферы ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Евгений Хачериди Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

События

Вчера, 02:13

img
Сегодня в работе киевского метро возможны изменения из-за футбола
1800
Футбол

10 мая, 09:02

img
Футболиста Дэвида Бекхэма лишили прав за пользование мобильным за рулем
1567
Футбол

Вчера, 21:25

img
Экс-защитник Динамо приблизился к переходу в Шахтер - СМИ
966

Главное

События

Сегодня, 00:48

img
В Киеве повредили памятник основателям города
События

Вчера, 20:56

img
Мальчик в посольстве Дании: мать забрала двухлетнего сына домой - Климкин
Политика

Вчера, 17:15

img
Лещенко отреагировал на обвинения Джулиани во враждебном отношении к Трампу