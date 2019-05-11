Экс-защитник Динамо приблизился к переходу в Шахтер - СМИ Вчера, 21:25 966 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Переговоры о трансфере Хачериди находятся на продвинутой стадии - медиа ФК Динамо

Бывший защитник Динамо Евгений Хачериди близок к переходу в Шахтер, сообщает Tribuna.com.



По информации портала, 31-летний футболист греческого ПАОКа ведет переговоры с чемпионом Украины по поводу заключения контракта.

Как отмечает медиа, трансфером Хачериди занимается его агент Вадим Шаблий, а обсуждение перехода находится на продвинутой стадии.

По данным ресурса, сейчас защитник перевозит свои вещи в Киев, поскольку сезон в Греции уже завершился. Согласно порталу Transfermarkt, его контракт заканчивается летом 2021-го года.

Сообщалось, что Хачериди может покинуть ПАОК в январе 2019-го года. Одной из основных причин такого решения стала малое количество игрового времени украинца в греческом клубе.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис рассказал, что ранее Шахтер хотел приобрести защитника, когда тот выступал за киевскую команду.