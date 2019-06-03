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Экс-тренер Вердера прокомментировал свое назначение на пост наставника Зари

Сегодня, 22:35
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Экс-тренер Вердера прокомментировал свое назначение на пост наставника Зари - фото

ФК Вердер

Скрипник заключил с Зарей трехлетний контракт

Экс-наставник немецкого Вердера украинец Виктор Скрипник прокомментировал свое назначение главным тренером луганской Зари.

По словам Скрипника, его разговор с генеральным директором Зари Сергеем Рафаиловым состоялась сразу после отставки бывшего наставника команды Юрия Вернидуба, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист отметил, что долго над предложением стать главным тренером Зари не думал.

«Знаю, что Заря хорошо организован, солидный клуб. Видно серьезную работу и руководителей клуба, и тренерский штаб.

Видно, что в Заре хорошие футболисты. За украинским футболом я следил, и за Зарей в том числе. Команда на слуху не только в Украине, но и в Европе, благодаря выступлениям на европейской арене", — сказал Скрипник.

Также Скрипник отметил, что с президентом Зари Евгением Геллером он еще не встречался.

Ранее Заря объявила о назначении главным тренером команды Виктора Скрипника. Специалист подписал трехлетний контракт.

Последним клубом специалиста был ФК Рига, с которым он стал чемпионом Латвии. К работе в рижском клубе он возглавлял бременский Вердер.

На днях наставник Зари Юрий Вернидуб разорвал контракт с клубом.

Теги:   Премьер-лига Украины Футбол ФК Заря Виктор Скрипник

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