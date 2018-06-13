14 июня 2018, четверг

Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из чемпионата Франции

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Мигел Кардозу будет работать главным тренером Нанта

Мигел Кардозу будет работать главным тренером Нанта

Экс-ассистент главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки Мигел Кардозу возглавил Нант, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Франции - Лиге 1.

Как сообщает официальный Twitter клуба, соглашение с 46-летним португальским специалистом подписано на два года.

На посту главного тренера Нанта Кардозу заменил именитого итальянского специалиста Клаудио Раньери, который по окончанию прошлого сезона покинул свой пост.

В прошлом сезоне Кардозу работал главным тренером португальского Риу Аве и финишировал с клубом на пятом месте в национальном чемпионате.

В июне прошлого года Шахтер сообщил о расставании с одним из помощников наставника команды Паулу Фонсеки Мигелом Кардозу. Он стал наставником клуба Риу Аве у себя на родине.

Фонсека продолжает работать в Шахтере. Недавно португалец подписал новый контракт с донецким клубом сроком на два года.

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