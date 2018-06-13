Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из чемпионата Франции

Экс-ассистент главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки Мигел Кардозу возглавил Нант, выступающий в высшем дивизионе чемпионата Франции - Лиге 1.

Как сообщает официальный Twitter клуба, соглашение с 46-летним португальским специалистом подписано на два года.

C'est officiel ! @CoachMCardoso, 46 ans, sera l'entraîneur de l'équipe professionnelle du FC Nantes pour les deux prochaines saisons. #BemvindoCoachCardoso pic.twitter.com/nPcjLc8xoJ — FC Nantes (@FCNantes) 13 июня 2018 г.

На посту главного тренера Нанта Кардозу заменил именитого итальянского специалиста Клаудио Раньери, который по окончанию прошлого сезона покинул свой пост.

В прошлом сезоне Кардозу работал главным тренером португальского Риу Аве и финишировал с клубом на пятом месте в национальном чемпионате.

В июне прошлого года Шахтер сообщил о расставании с одним из помощников наставника команды Паулу Фонсеки Мигелом Кардозу. Он стал наставником клуба Риу Аве у себя на родине.

Фонсека продолжает работать в Шахтере. Недавно португалец подписал новый контракт с донецким клубом сроком на два года.