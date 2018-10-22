Экс-тренер сборной Украины возглавил московский Спартак

Бывший помощник наставника сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера московского Спартака.

Как сообщает официальный сайт российского клуба, это назначение состоялось после того, как его совет директоров принял решение отправить в отставку наставника команды Массимо Карреру.

Спартак освободил итальянского специалиста от занимаемой должности после домашнего поражения коллектива от тульского Арсенала в 11-м туре местной Премьер-лиги.

На сегодня московская команда занимает седьмое место в семи очках от лидера Зенита. В предыдущих девяти матчах во всех турнирах она сумела одержать только две победы.

В начале июня 2018 года Рианчо покинул пост ассистента наставника сборной Украины.

Позже Спартак объявил о его назначении одним из ассистентов рулевого команды. Специалист ранее также работал в Динамо. Тогда московский клуб представил его на своем сайте с помощью фото, где замазал эмблему украинского гранда.