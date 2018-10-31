Экс-тренер сборной Украины ушел в российский клуб после конфликта с Шевченко - журналист

Рианчо отстранили от работы со сборной Украины после того, как он начал давать указания по игре

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко конфликтовал со своим бывшим помощником Раулем Рианчо, после чего тот ушел работать в московский Спартак, сообщает журналист Сергей Болотников.

По информации ведущего шоу ТаТоТаке, испанский специалист, в чьи обязанности входило проведение тренировок, под конец отбора на ЧМ-2018 начал рассказывать футболистам, как им играть.

Эти указания, отметил Болотников, расходились с мнением Шевченко, из-за чего у них возник небольшой конфликт. Как результат, Рианчо отстранили от работы.

В начале июня 2018 года испанский тренер покинул пост ассистента наставника сборной Украины.

Позже Спартак объявил о его назначении одним из ассистентов рулевого команды. Специалист ранее также работал в Динамо. Тогда московский клуб представил его на своем сайте с помощью фото, где замазал эмблему украинского гранда.

22 октября Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера московского Спартака после отставки бывшего наставника коллектива Массимо Карреры.