Экс-тренер сборной Украины ушел в российский клуб после конфликта с Шевченко - журналист

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко конфликтовал со своим бывшим помощником Раулем Рианчо, после чего тот ушел работать в московский Спартак, сообщает журналист Сергей Болотников.
По информации ведущего шоу ТаТоТаке, испанский специалист, в чьи обязанности входило проведение тренировок, под конец отбора на ЧМ-2018 начал рассказывать футболистам, как им играть.
Эти указания, отметил Болотников, расходились с мнением Шевченко, из-за чего у них возник небольшой конфликт. Как результат, Рианчо отстранили от работы.
В начале июня 2018 года испанский тренер покинул пост ассистента наставника сборной Украины.
Позже Спартак объявил о его назначении одним из ассистентов рулевого команды. Специалист ранее также работал в Динамо. Тогда московский клуб представил его на своем сайте с помощью фото, где замазал эмблему украинского гранда.
22 октября Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера московского Спартака после отставки бывшего наставника коллектива Массимо Карреры.
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