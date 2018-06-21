Экс-тренер сборной Украины объяснил, почему ушел в российский клуб

Бывший помощник наставника сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо заявил о том, что ушел в московский Спартак, потому что соскучился по ежедневной работе.

В интервью FootballHub испанский специалист признался, что был счастлив работать с желто-синим, и последние два года стали для него невероятным опытом. По словам тренера, перед тем, как дать согласие российскому клубу, он поговорил с Шевченко, и тот с пониманием отнесся к его решению.

"Я люблю каждый день быть в тренировочном процессе. Специфика сборной – это только 10 дней сбора раз в два месяца. Это главная причина, почему я оставляю главную команду Украины", - отметил Рианчо.

Специалист выразил убеждение, что у желто-синих сильный тренерский штаб, который смог реформировать команду, ведь та начала играть в атакующий футболом с акцентом на владение мяча. Он добавил, что изменить структуру и философию игры сборной за один отбор не так просто.

Ранее испанский тренер покинул пост ассистента наставника сборной Украины.

Позже московский Спартак объявил о назначении одним из ассистентов рулевого команды Рауля Рианчо, который ранее также работал в Динамо, и представил его на своем сайте с помощью фото, где замазал эмблему киевского клуба.