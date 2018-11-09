Экс-тренер Карпат согласовал контракт с московским Спартаком - СМИ

Бывший наставник львовских Карпат Олег Кононов в ближайшее время станет главным тренером московского Спартака, сообщает Спорт-Экспресс.

Тульский Арсенал, который сейчас возглавляет Кононов, подписал со Спартаком соглашение, регулирующее порядок перехода белорусского специалиста на пост наставника московского клуба.

Кононов подпишет контракт со Спартаком сроком до конца текущего сезона. Предполагается, что в случае попадания в тройку призеров Кононову предложат продление контракта на один сезон.

Договоренность предусматривает, что в Спартак перейдет весь тренерский штаб Кононова, а сумма отступных - примерно 500 тысяч евро.

Сообщается, что матч против Анжи станет для Кононова последним на посту главного тренера тульского Арсенала. К тренировкам со Спартаком, Кононов, скорее всего, приступит после паузы на матчи сборных.

Кононов был главным тренерм львовских Карпат с 2008 по 2011 год. После этого белорусский наставник работал в Севастополе и российских Краснодаре и Ахмате из Грозного. 1 июня 2018 Кононов был назначен главным тренером тульского Арсенала.

Ранее сообщалось, что бывший помощник наставника сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера московского Спартака.