Экс-тренер Челси согласился возглавить Реал - СМИ

В Конте еще действует контракт с Челси

Бывший главный тренер Челси Антонио Конте согласился возглавить мадридский Реал в случае увольнения нынешнего наставника "сливочных" Хулена Лопетеги, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что итальянский тренер уже контактировал по этому поводу с руководством мадридского Реала. Интересно, что в Конте еще действует контракт с Челси до 2019 года несмотря на то, что его в лондонском клубе заменил другой итальянский тренер Маурицио Сарри.

Если Конте договорится с руководством Реала до 2019 года, то ему придется разорвать контракт с Челси, из-за чего он не сможет получить от лондонского клуба 9 млн евро компенсации.

Ранее сообщалось, что Реал начал обсуждать с Антонио Конте возможность его назначения главным тренером команды.

Позже стало известно, что среди основных претендентов на пост главного тренера Реала является наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо.

Также СМИ узнали, что Реал освободит своего главного тренера Лопетеги в случае "тяжелого поражения" от Барселоны в чемпионате Испании 28 октября.

Сообщалось, что нынешний наставник "сливочных" - пока худший тренер в истории мадридского клуба. Специалист потерпел три поражения в 10 первых матчах этого сезона во главе действующего победителя Лиги чемпионов при пяти победах и трех поражениях.