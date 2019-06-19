Экс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи Сегодня, 08:13 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gonzalo Fuentes Платини в течение нескольких часов допрашивали в полиции REUTERS/Gonzalo Fuentes

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини освобожден из-под стражи.

Об этом агентству AFP сообщил адвокат Платини.



Отмечается, что бывшего президента УЕФА несколько часов допрашивали в рамках расследования возможной фальсификации итогов голосования о месте проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Это было долго, но учитывая количество вопросов, это должно было продолжаться столько времени. Меня спрашивали о Евро-2016, чемпионате мира в России, чемпионате мира в Катаре, ФИФА», — сказал Платини после освобождения.

Ранее сообщалось, что Платини был задержан антикоррупционным управлением судебной полиции во французском Нантере.

Задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира — 2022. После этого ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупеголосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола (ФИФА) не выявило факты подкупа.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.



