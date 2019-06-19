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Экс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи

Сегодня, 08:13
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Экс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи - фото

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Платини в течение нескольких часов допрашивали в полиции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини освобожден из-под стражи.

Об этом агентству AFP сообщил адвокат Платини.

Отмечается, что бывшего президента УЕФА несколько часов допрашивали в рамках расследования возможной фальсификации итогов голосования о месте проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Это было долго, но учитывая количество вопросов, это должно было продолжаться столько времени. Меня спрашивали о Евро-2016, чемпионате мира в России, чемпионате мира в Катаре, ФИФА», — сказал Платини после освобождения.

Ранее сообщалось, что Платини был задержан антикоррупционным управлением судебной полиции во французском Нантере.

Задержание Платини связано с расследованием относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира — 2022. После этого ряд футбольных чиновников обвинили представителей Катара в подкупеголосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола (ФИФА) не выявило факты подкупа.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.


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