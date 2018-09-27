27 сентября 2018, четверг

Экс-полузащитник сборной Украины перешел в датский клуб

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Юрченко заключил контракт на три года
Фото: ФК Вайле

Юрченко заключил контракт на три года

Бывший полузащитник сборной Украины Владлен Юрченко стал игроком датского Вайле.

Как сообщает официальный сайт нового клуба, трудовой договор с 24-летним футболистом рассчитан на три сезона до лета 2021 года. Вайле выигрывал чемпионат Дании в 1958, 1971, 1972, 1978 и 1984 годах.

Предыдущей командой Юрченко был немецкий Байер, в который он перешел в июне 2014 года. За четыре года в леверкузенском коллективе игрок провел 18 матчей и забил три мяча.

В минувшем сезоне украинский футболист ни разу не появился на поле в составе Байера. По завершении кампании летом 2018 года его контракт подошел к концу.

Ранее Юрченко заявил, что выбыл из строя на шесть недель из-за травмы. В январе полузащитник возобновил тренировки после перелома ноги.

В декабре 2016 года сообщалось, что Динамо интересуется украинским полузащитником Байера.

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