Экс-полузащитник Динамо забил два гола в ворота чемпиона Турции — видео
Украинский полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка оформил дубль в матче заключительного тура чемпионата Турции против Галатасарая.
Экс-игрок киевского Динамо вышел на матч в стартовом составе и забил первый гол на 42-й минуте при счете 0:2 в пользу стамбульского клуба.
После этого Галатасарай, ранее досрочно ставший чемпионом Турции, пропустил еще один гол до перерыва, а во втором тайме Рыбалка вывел Сивасспор вперед, оформив дубль. Уже через две минуты Аруна Коне забил четвертый гол в ворота Галатасаря.
Стамбульский клуб отыграл один мяч, но уйти от поражения не сумел, проиграв 3:4.
Первый гол Рыбалки
Второй гол Рыбалки
В течение сезона в турецкой Суперлиге Рыбалка забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
Сивасспор финишировал в чемпионате Турции на 11-м месте.
В июле 2018 Рыбалка подписал контракт с турецким Сивасспором, который рассчитан на три сезона - до лета 2021 года.