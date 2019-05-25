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Экс-полузащитник Динамо забил два гола в ворота чемпиона Турции — видео

Сегодня, 14:50
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Экс-полузащитник Динамо забил два гола в ворота чемпиона Турции — видео - фото

ФК Сивасспор

Рыбалка забил за Сивасспор четыре гола за сезон

Украинский полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка оформил дубль в матче заключительного тура чемпионата Турции против Галатасарая.

Экс-игрок киевского Динамо вышел на матч в стартовом составе и забил первый гол на 42-й минуте при счете 0:2 в пользу стамбульского клуба.

После этого Галатасарай, ранее досрочно ставший чемпионом Турции, пропустил еще один гол до перерыва, а во втором тайме Рыбалка вывел Сивасспор вперед, оформив дубль. Уже через две минуты Аруна Коне забил четвертый гол в ворота Галатасаря.

Стамбульский клуб отыграл один мяч, но уйти от поражения не сумел, проиграв 3:4.

Первый гол Рыбалки

Второй гол Рыбалки

В течение сезона в турецкой Суперлиге Рыбалка забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Сивасспор финишировал в чемпионате Турции на 11-м месте.

В июле 2018 Рыбалка подписал контракт с турецким Сивасспором, который рассчитан на три сезона - до лета 2021 года.

Теги:   Турция Футбол Сергей Рыбалка

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