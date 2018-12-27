Экс-полузащитник Динамо и Днепра возглавил молодежную сборную Украины Сегодня, 21:59 137 Цей матеріал також доступний українською Фото: ФФУ Ротань (справа) приступает к своим обязанностям 10 января 2019 года

Бывший полузащитник Динамо и Днепра Руслан Ротань стал главным тренером молодежной сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, на заседании исполкома организации было принято решение о прекращении сотрудничества с бывшим наставником команды Александром Головко.

"Конкретные задачи мне еще сформулируют, но они и так понятны - нужно занимать первое место в отборочной группе чемпионата Европы 2021 года и помогать готовить игроков для национальной сборной", - прокомментировал свое назначение тренер.

Ротань приступает к своим обязанностям 10 января 2019 года. Примечательно, что с октября 2018 года молодой специалист работает помощником рулевого команды украинской Премьер-лиги Олимпика.

Ранее 37-летний тренер стал ассистентом наставника донецкой команды Вячеслава Шевчука.

В начале лета 2018 года Ротань ушел из Динамо. За полгода, проведенных полузащитником в киевском клубе после своего возвращения, он провел 17 поединков, в которых не отличился результативными действиями.