Экс-наставник Зари прокомментировал возможное назначение главным тренером Динамо Сегодня, 19:54 Цей матеріал також доступний українською ФК Заря Юрий Вернидуб покинул луганскую Зарю ФК Заря

Юрий Вернидуб, который подал в отставку с поста главного тренера луганской Зари, прокомментировал возможное назначение наставником киевского Динамо.

Вернидуб отказался объяснять причину отставки из Зари, заявив, что вся необходимая информация обнародована на официальном сайте клуба, сообщает Footboom.

«Есть ли у меня варианты продолжения карьеры? Когда они будут, тогда вы все узнаете. Все напишут, когда придет время. Динамо? Если хотите, то перезвоните через пару дней», — сказал Вернидуб.

Сегодня, 31 мая, Юрий Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера Зари после восьми лет работы в клубе.

Ранее сообщалось, что главный тренер Динамо Александр Хацкевич с большой долей вероятности покинет клуб в конце нынешнего сезона.

Также недавно президент Динамо Игорь Суркис опроверг информацию о том, что клуб обсуждает с иностранными тренерами возможность их назначения наставником команды. По его словам, он планирует поговорить с Хацкевичем, и если тот убедит его в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется наставником.

Кроме этого журналист Михаил Спиваковский заявил, что шансы Хацкевича остаться на своем посту растут.