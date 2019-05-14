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Экс-наставник Ювентуса и Челси согласовал контракт с Интером - журналист

14 мая, 16:23
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Экс-наставник Ювентуса и Челси согласовал контракт с Интером - журналист - фото

REUTERS/David Klein

Конте подпишет с Интером контракт на четыре года - журналист

Бывший рулевой Ювентуса и Челси Антонио Конте договорился о деталях своего соглашения с Интером, сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

На своей странице в Instagram он написал, что итальянский специалист договорился с миланским клубом о четырехлетнем контракте - до 2023-го года.

Как отмечает Романо, в ближайшее время Конте согласует с владельцами Интера Suning Group детали договора, после чего подпишет соглашение.

По информации медиа, исполнительный директор итальянского клуба Беппе Маротта склоняется к варианту с назначением наставником именно Конте.

Ранее СМИ узнали, что тренер отказался от идеи стать новым рулевым Реала, поскольку посчитал нынешний проект команды не для него, а позже сравнил мадридский клуб с "горячей картофелиной" и заверил, что вернется к работе до лета.

За свою тренерскую карьеру Конте трижды выигрывал чемпионат Италии, дважды Кубок Италии, а также по одному разу - чемпионат и Кубок Англии.

Теги:   ФК Челси ФК Ювентус ФК Интер Антонио Конте Футбол

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