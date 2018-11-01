Экс-наставник выиграл у клуба украинской Премьер-лиги дело о незаконном увольнении - СМИ

Бывший рулевой участника Премьер-лиги Арсенал-Киев Сергей Литовченко выиграл у клуба дело в Палате споров Федерации футбола Украины (ФФУ) о незаконном увольнении со своей должности, сообщает Sport Arena.

По словам юриста тренера Ильи Скоропашкина, Палата по разрешению споров признала незаконным расторжение контракта со специалистом.

"Клуб выплатит компенсацию Литовченко за безосновательный разрыв контракта в сумме 500 тысяч гривен, а также задолженности по зарплате. Причем, до момента ее фактической выплаты", - отметил представитель экс-наставника Арсенала.

Юрист добавил, что участник Премьер-лиги также будет наказан запретом на регистрацию новых игроков после трансферов в случае, если не выплатит тренеру компенсацию.

В июне легендарного итальянского экс-нападающего Фабрицио Раванелли объявили новым наставником киевского Арсенала вместо Литовченко. Сообщалось, что последний не уходит, но его должность остается неизвестной.

Позже стало известно, что украинский тренер намерен судиться со столичным клубом после назначения Раванелли.