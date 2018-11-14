Экс-наставник сенсационного чемпиона Англии возглавил лондонскую команду

Клаудио Раньери, под руководством которого Лестера стал чемпионом Англии в 2016 году, стал новым менеджером участника Премьер-лиги Фулхэма.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, о заключении долгосрочного контракта с итальянским специалистом заявил президент "Дачников" Шахид Хан.

Тем самым Раньери заменил на этом посту сербского тренера Славишу Йокановича, под руководством которого по итогам прошлого сезона Фулхэм вышел в Премьер-лигу.

Пробившись в элитный английский дивизион, лондонский коллектив терпит неудачи. По итогам 12-ти туров команда с пятью очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Раньери добился с Лестером исторического результата, выиграв чемпионат Англии 2016 года. Этот чемпионский титул стал первым в истории английского клуба. Лучший результат Лестера до этого — второе место в 1929 году.

Специалист возглавил Нант летом 2017 года после того, как был уволен английским клубом весной. Спустя год его у руля французской команды заменил экс-ассистент главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки Мигел Кардозу, но ушел в отставку в октябре.