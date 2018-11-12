Экс-наставник Карпат возглавил московский Спартак

Кононов заключил со Спартаком контракт до лета 2020 года

Бывший главный тренер львовских Карпат Олег Кононов возглавил московский Спартак.

Как сообщает официальный сайт российского клуба, специалист из Беларуси заключил контракт до конца следующего сезона, который заканчивается летом 2020 года.

Кононов заменил на этом посту исполнявшего обязанности главного тренера Спартака Рауля Рианчо.

На днях появилась информация, что тренер подпишет контракт с московским клубом сроком до конца текущего сезона. Предполагается, что в случае попадания в тройку призеров ему предложат соглашение на один сезон.

Ранее бывший помощник наставника сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо стал исполняющим обязанности главного тренера московского Спартака.

В начале июня 2018 года Рианчо покинул пост ассистента наставника сборной Украины.