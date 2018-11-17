Экс-наставник Динамо стал кандидатом на пост главного тренера аутсайдера Премьер-лиги - СМИ

Анатолий Демьяненко может вернуться к тренерской деятельности

Одесский Черноморец может произвести замену на посту главного тренера в зимнее межсезонье, сообщает Odessa.online.

По информации источника, болгарский специалист Ангел Червенков будет отправлен в отставку, а его место может занять бывший главный тренер киевского Динамо Анатолий Демьяненко.

59-летний специалист в субботу присутствовал на контрольном матче одесситов против Сфынтул Георге, который закончился для украинской команды поражением со счетом 2:4.

Последним клубом Демьяненко была луцкая Волынь, которую он покинул еще в 2013 году. Также за свою тренерскую карьеру он возглавлял ЦСК ВСУ, ЦСКА-Борисфен, Динамо, Нефтчи и Насаф.

В прошлом туре чемпионата Украины Черноморец на выезде уступил Десне и остался на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.