Экс-наставник Барселоны возглавил сборную Испании

Бывший рулевой Барселоны Луис Энрике стал новым главным тренером сборной Испании.
Как сообщает официальный сайт Королевской футбольной федерации Испании (КФФИ), специалист подписал соглашение на двухлетний срок, включая финальную часть Евро-2020.
Новый главный тренер пиренейской национальной команды будет представлен на следующей неделе. Президент КФФИ Луис Рубиалес поблагодарил Энрике за желание возглавить сборную.
Накануне Фернандо Йерро подал в отставку с поста рулевого "Селексьон". Специалист возглавил команду Испании перед началом чемпионата мира-2018 после того, как уволили его предшественника Хулена Лопатеги.
Под руководством Йерро сборная Испании заняла первое место в своей группе, а в 1/8 финала в серии пенальти проиграла сборной России.
Предыдущим местом работы Луиса Энрике была Барселона, которую он тренировал в 2014-2017 годах. Вместе с командой он выиграл два чемпионата Испании, два Кубка Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
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