Экс-нападающему Манчестер Юнайтед грозит длительная дисквалификация за употребление допинга - СМИ

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Италии Джузеппе Росси, который сейчас находится в статусе свободного агента, сдал положительный допинг-тест и теперь ему грозит годичная дисквалификация, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Пробу у футболиста взяли еще в мае после матча чемпионата Италии между Беневенто и Дженоа. В организме Росси нашли дорзоламид - вещество, которое часто входит в состав глазных капель. Сам футболист отрицает, что когда-нибудь использовал соответствующие препараты.

Итальянское антидопинговое агентство требует отстранить Джузеппе Росси от футбола на один год. Дело должны рассмотреть 1 октября.

За свою карьеру Росси выступал за такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Ньюксл, Фиорентина, Парма, Дженоа, Вильярреал, Леванте и Сельта.

За национальную сборную Италии Джузеппе Роси провел 30 матчей, в которых забил 7 голов.

Напомним, ранее за употребление допинга УЕФА увеличил срок дисквалификации бывшему полузащитнику сборной Франции Самиру Насри до 18 месяцев.

В сентябре прошлого года донецкий Шахтер подтвердил, что в допинг-пробе Дарио Срны был найден запрещенный препарат. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) дисквалифицировало игрока на 17 месяцев.